Фанат «Болтона» умер из-за остановки сердца после прерванного матча

Болельщик «Болтона» Иэн Перслоу скончался из-за остановки сердца, сообщает пресс-служба английского клуба.

Перслоу стало плохо во время посещения матча «Болтона» против «Челтнем Таун» в 28-м туре английской первой лиги. Из-за этого игра была остановлена на 29-й минуте при счете (0:0). Матч перенесли на другую дату.

71-летнего болельщика доставили в больницу, где врачи попытались спасти ему жизнь, но Перслоу скончался в результате остановки сердца.

«Покойся с миром, Иэн», — сказано в сообщении пресс-службы «Болтона».