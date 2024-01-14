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Сегодня, 19:17

Фанат «Болтона» умер из-за остановки сердца после прерванного матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Болельщик «Болтона» Иэн Перслоу скончался из-за остановки сердца, сообщает пресс-служба английского клуба.

Перслоу стало плохо во время посещения матча «Болтона» против «Челтнем Таун» в 28-м туре английской первой лиги. Из-за этого игра была остановлена на 29-й минуте при счете (0:0). Матч перенесли на другую дату.

71-летнего болельщика доставили в больницу, где врачи попытались спасти ему жизнь, но Перслоу скончался в результате остановки сердца.

«Покойся с миром, Иэн», — сказано в сообщении пресс-службы «Болтона».

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