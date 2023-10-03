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Сегодня, 00:17

Фанат «Шеффилд Уэнсдей» арестован за насмешку над мальчиком, умершим от рака

Сергей Разин
корреспондент
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Фанат «Шеффилд Уэнсдей» Дейл Хоутон арестован за насмешку над умершим от рака в 2017 году шестилетним болельщиком «Сандерленда», передает BBC.

По сведениям источника, во время матча на трибуне заметили фаната, который показывал на телефоне фотографию умершего болельщика Бредли Лоури. Второй болельщик, который стоял рядом с ним, смеялся над снимком. Хоутону предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, ему грозит запрет на посещения матчей.

Игроки «Шеффилд Уэнсдей» осудили поступок Хоутона, а также извинились перед семьей мальчика.

«Шеффилд Уэнсдей» занимает 24-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 2 очка. «Сандерленд» с 16 очками занимает четвертую строчку.

ФК Сандерленд
ФК Шеффилд Уэнсдей
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