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Сегодня, 14:03

Фанат «Тоттенхэма», ударивший вратаря «Арсенала», признал свою вину

Иван Шитик
Корреспондент
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Фанат «Тоттенхэма» Джозеф Уоттс, ударивший ногой в спину вратаря «Арсенала» (0:2) Аарона Рамсдейла после окончания матча 20-го тура чемпионата Англии, признал в суде свою вину, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что 35-летний мужчина также бросал предметы в сторону футбольного поля, среди которых четыре монеты.

По окончании игры бразильский форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон вступил в словесную перепалку с Рамсдейлом, которую прервали стюарды.

Затем вратарь отошел к краю поля, чтобы забрать бутылку воды. В этот момент один из болельщиков ударил его ногой в спину и скрылся.

Профсоюз футболистов Великобритании (PFA) назвал неприемлемым нападение на игрока. В свою очередь, представители «Тоттенхэма» заявили, что их шокировало поведение фаната. Они также сообщили, что уже изучили записи с камер видеонаблюдения и намерены запретить болельщику вход на стадион.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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