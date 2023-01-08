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Сегодня, 22:22

Фанаты «Челси» скандировали «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Тухель» на матче с «Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фанаты «Челси» на матче команды с «Манчестер Сити» (0:4) в 1/32 Кубка Англии выражали недовольство текущим положением команды.

Болельщики скандировали «Роман Абрамович» и «У нас есть супер Томми Тухель» на стадионе в Манчестере.

«Челси» в 2022 году был куплен у Романа Абрамовича Тоддом Боули и Clearlake Capital за 4,25 миллиарда фунтов. Новое руководство приняло решение уволить Томаса Тухеля с поста главного тренера команды и назначить Грэма Поттера.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков в 17 матчах. В 1/8 финала Лиги чемпионов команда сыграет с дортмундской «Боруссией».

Источник: Evening Standard
ФК Челси
Грэм Поттер
Роман Абрамович
Томас Тухель
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