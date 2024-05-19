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Сегодня, 18:43

Фанаты «Ливерпуля» устроили красочный перформанс в честь Клоппа

Алина Савинова
Юрген Клопп.
Фото AFP
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Болельщики «Ливерпуля» подготовили эффектный перфоманс на матче заключительного тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

Игра проходит в воскресенье, 19 мая, на «Энфилде». Болельщики в честь последнего матча Юргена Клоппа в качестве главного тренера клуба подготовили сюрприз на трибунах для 56-летнего специалиста. При этом перед началом игры они массово скандировали его имя.

На данный момент красные занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 79 очков в 37 матчах.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов. Кроме того, «Ливерпуль» дважды завоевывал Кубок английской лиги и становился победителем Кубка страны.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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