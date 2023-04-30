Фанаты «МЮ» готовят акцию протеста против владельцев клуба

Объединение болельщиков «Манчестер Юнайтед» The 1958 намерены провести акцию протеста против владельцев клуба семьи Глэйзеров.

На матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» фанаты вывесят общий баннер с надписью: «Только полная продажа». Также они принесут баннеры и флаги. The 1958 призвало фанатов вести себя громко и заметно, но соблюдая законность и порядок.

На протяжении последних месяцев Глэйзеры думают над тем, чтобы продать клуб катарскому шейху Аль Тани. Он намерен выкупить 100 процентов акция за 5,7 миллиона евро. Также британский миллиардер Джим Рэтклифф планирует приобрести 69 процентов или чуть более 50 процентов акций. Он является фаворитом в борьбе за покупку.