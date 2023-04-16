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Сегодня, 17:24

Фаулер поддержал «Ливерпуль» в отказе от подписания Беллингема

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Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер высказался об отказе мерсисайдцев подписывать форварда «Боруссии Дортмунд» Джуда Беллингема.

«Я не буду говорить: «я же говорил вам», но «Ливерпуль» наконец прочитал мою недавнюю колонку, в которой я заявил, что это безумие тратить весь свой трансферный бюджет на одного игрока. Хорошо, я повторю это, но я не получаю большого удовольствия, указывая на это. Дело в том, что у них есть вопиющая слабость в составе, и это нельзя исправить, подписав одного Джуда Беллингема», — приводит слова Фаулера The Mirror.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» больше не планирует приобретать 19-летнего игрока из-за его цены.

В текущем сезоне Беллингем провел 37 матчей за «Боруссию», забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 120 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2025 года.

Робби Фаулер
ФК Ливерпуль
Джуд Беллингем
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