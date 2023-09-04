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Сегодня, 08:00

Фаулер уверен, что Салах перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Аль-Кадисии» Робби Фаулер уверен, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

«Что касается самого главного вопроса в футболе на данный момент — давайте назовем это сагой о Салахе — что ж, по развитию ситуации вокруг Саудовской Аравии до боли очевидно, что «Аль-Иттихад» не сдасться», — цитирует Фаулера Mirror.

В текущем сезоне Салах сыграл за «Ливерпуль» 4 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года. Портал Tramsfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

Мохамед Салах
Робби Фаулер
ФК Аль-Иттихад
ФК Ливерпуль
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 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
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 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
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 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
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Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 3 : 2
3.09 16:00
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