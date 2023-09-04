Фаулер уверен, что Салах перейдет в чемпионат Саудовской Аравии

Главный тренер «Аль-Кадисии» Робби Фаулер уверен, что форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

«Что касается самого главного вопроса в футболе на данный момент — давайте назовем это сагой о Салахе — что ж, по развитию ситуации вокруг Саудовской Аравии до боли очевидно, что «Аль-Иттихад» не сдасться», — цитирует Фаулера Mirror.