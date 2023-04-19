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Сегодня, 15:08

Феликс может вернуться в «Атлетико» летом

Виталий Косик
Корреспондент
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«Атлетико» может вернуть португальского нападающего Жоау Феликса в летнее трансферное окно, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

На данный момент форвард выступает за «Челси» на правах аренды.

По информации источника, в мадридском клубе рассматривают идею с возвращением португальца.

«Челси» заплатил за аренду Феликса 11 миллионов евро. У синих нет права выкупа в конце сезона, но «Атлетико» готов выслушать предложение о продаже игрока.

23-летний форвард сыграл за «аристократов» 15 матчей и забил два гола. Стоимость нападающего по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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