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Сегодня, 09:28

Феликс не перейдет в «Астон Виллу»

Виктория Кравченко
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Будущее нападающего Жоау Феликса остается неопределенным. Вторую часть сезона 2022/23 португалец провел в аренде в «Челси», однако в ближайшее время он вернется в «Атлетико».

Сообщалось, что Феликс может продолжить карьеру в «Астон Вилле», однако игрок не хочет выступать в этой команде.

По данным SER Deportivos, 23-летний форвард не перейдет в клуб, который не выступает в Лиге чемпионов. «Астон Вилла» вышла лишь в Лигу конференций.

Нападающий провел вторую часть сезона-2022/23 в аренде в «Челси». Он сыграл за лондонцев в 20 матчах, отметившись 4 голами. Английский клуб отказался от выкупа Феликса после окончания аренды.

Жоау Феликс
ФК Астон Вилла
ФК Атлетико
ФК Челси
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