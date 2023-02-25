0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:24

Феликс рассказал, что ему комфортнее играть в «Челси»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Челси» Жоау Феликс, права на которого принадлежат «Атлетико», заявил, что ему комфортнее играть в составе лондонцев.

«Позиция, на которой я играю, и то, как мы играем в «Челси», отличается от «Атлетико». Здесь у меня больше свободы, чтобы применять мой футбол на практике, показывать лучшую игру, чтобы помогать команде. Мне приятно играть здесь. Вопрос только в достижении результатов, и они будут отличными», — сказал Феликс Eleven Portugal.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до конца текущего сезона. На данный момент «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два молодых российских волейболиста-пляжника скончались после ДТП в Краснодарском крае
Шесть стран подписали декларацию против участия России в Олимпиаде
В Совбезе заявили о цели Запада одолеть Россию чужими руками
ВС РФ уничтожили часть колонны техники ВСУ под Кременной
Политолог оценил шансы привлечь США к ответу за подрыв «Северных потоков»
Лукашенко сообщил о долгом разговоре с Путиным 24 февраля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рэшфорд рассказал, как восстанавливается после травм

Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» до 2027 года