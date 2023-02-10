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Сегодня, 07:09

Феликс: «Если «Челси» хочет оставить меня, придется договориться с «Атлетико»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Челси» Жоау Феликс рассказал, что ему нравится в лондонском клубе. «Синие» арендовали 23-летнего португальца у «Атлетико» в зимнее трансферное окно.

«Я очень хорошо себя чувствую в «Челси», мне нравится клуб. В контракте нет опции покупки, поэтому, если они хотят оставить меня, им придется найти соглашение с «Атлетико». Я знакомлюсь с клубом, он мне нравится. Никто не знает, что будет в будущем», — приводит слова Феликса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Действующий контракт Феликса с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

За «Челси» Феликс" сыграл один матч. В дебютной встрече на 58-й минуте он получил красную карточку.

Жоау Феликс. «Челси» потерял 1,5 миллиона евро после дебюта дорогого новичка. В Англии Феликсу будет очень трудно
Жоау Феликс
Футбол
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