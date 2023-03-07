Феликс рассказал, почему решил перейти именно в «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоау Феликс рассказал, почему решил перейти в лондонский клуб прошедшей зимой.

«Челси» — это команда, которая любит атаковать, владеть мячом и доминировать в игре. Они показывают тот футбол, в который я люблю играть. Я чувствую себя совершенно свободно, играя здесь так, как мне нравится. Я люблю это!» - цитирует Фелиша Фабрицио Романо.

«Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» в январе нынешнего года. Форвард забил 1 гол в 4 матчах за «синих».

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.