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4 апреля, 21:09

Феликс заявил, что надеется на переход Бернарду Силвы в «Барселону»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, играющий в аренде за «Барселону», надеется, что его партнер по сборной Португалии Бернарду Силва станет игроком каталонцев. На данный момент он выступает в «Манчестер Сити».

«Надеюсь, «Барселона» подпишет Силву. Он хороший человек. Он спрашивал у меня о «Барселоне», как мои дела... Я сказал, что я отлично себя чувствую тут и посоветовал ему присоединиться к клубу», — цитирует Феликса Jijantes FC в социальных сетях.

29-летний хавбек в этом сезоне провел 26 матчей в АПЛ, забив 6 голов и сделав 4 результативных передач.

Бернарду Силва
Жоау Феликс
ФК Барселона
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