Феликс заявил, что надеется на переход Бернарду Силвы в «Барселону»

4 апреля, 21:09
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс, играющий в аренде за «Барселону», надеется, что его партнер по сборной Португалии Бернарду Силва станет игроком каталонцев. На данный момент он выступает в «Манчестер Сити».
«Надеюсь, «Барселона» подпишет Силву. Он хороший человек. Он спрашивал у меня о «Барселоне», как мои дела... Я сказал, что я отлично себя чувствую тут и посоветовал ему присоединиться к клубу», — цитирует Феликса Jijantes FC в социальных сетях.
29-летний хавбек в этом сезоне провел 26 матчей в АПЛ, забив 6 голов и сделав 4 результативных передач.