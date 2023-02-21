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Сегодня, 19:57

«Фенербахче» ведет переговоры о подписании Лукаса Моуры

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Фенербахче» ведет переговоры о подписании нападающего «Тоттенхэма» Лукаса Моуры на правах бесплатного трансфера, сообщает турецкое издание Sabah.

По данным источника, турецкий клуб предложил 30-летнему футболисту контракт на три года.

Моура играет за «Тоттенхэм» с 2018 года. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

В этом сезоне форвард сыграл 12 матчей во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивается игрока в 12 миллионов евро.

Источник: Sabah
Лукас Моура
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фенербахче
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