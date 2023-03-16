Фердинанд хотел бы, чтобы Кейн перешел в «Манчестер Юнайтед»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что хотел бы, чтобы его бывшая команда подписала форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Если вы играете в футбол с детства, какова ваша цель? Выигрывать трофеи. Но он играет за «Тоттенхэм», который не может их выигрывать. После финала Лиги чемпионов они откатились назад.

Сейчас у него есть шанс перейти в «Манчестер Юнайтед». Я бы хотел, чтобы он это сделал, но проблема в том, какую цену за него запросят", — сказал Фердинанд в подкасте Five.

Контракт 29-летнего форварда со «шпорами» истекает в конце сезона 2023/24. В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи.