Фердинанд не включил ни одного футболиста в список лучших спортсменов в истории

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал четырех величайших спортсменов в истории. «Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер», — приводит Sports Illustrated слова Фердинанда. Таким образом, 44-летний англичанин не включил ни одного футболиста в свой Топ-4. Али — один из самых известных боксtров в истории, Тайсон — самый высокооплачиваемый боксер в истории, Джордан — лучший баскетболист в истории по версии ESPN, Федерер — победитель 111 турниров ATP.