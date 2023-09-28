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Сегодня, 01:52

Фердинанд не включил ни одного футболиста в список лучших спортсменов в истории

Евгений Козинов
Корреспондент
Рио Фердинанд.
Фото Reuters
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал четырех величайших спортсменов в истории.

«Мохаммед Али, Майк Тайсон, Майкл Джордан, Роджер Федерер», — приводит Sports Illustrated слова Фердинанда.

Таким образом, 44-летний англичанин не включил ни одного футболиста в свой Топ-4. Али — один из самых известных боксtров в истории, Тайсон — самый высокооплачиваемый боксер в истории, Джордан — лучший баскетболист в истории по версии ESPN, Федерер — победитель 111 турниров ATP.

Рио Фердинанд
Футбол
Майк Тайсон
Майкл Джордан
Мохаммед Али
Роджер Федерер
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