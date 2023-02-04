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4 февраля, 23:54

Фердинанд оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после поражения от «Эвертона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после поражения от «Эвертона» (0:1).

«Мы все это время верили, что «Арсенал» может стать чемпионом, я называл его фаворитом. Я все еще считаю его фаворитом, но теперь команде предстоит пройти настоящую психологическую проверку. Думаю, «Арсенал» часто сталкивается с соперниками, действующими низким блоком, но другие команды не показывали такой агрессии, не могли настолько близко подобраться к воротам «Арсенала».

В такие моменты хочется, чтобы себя проявили звездные игроки, которые способны преодолеть сопротивление системы", — приводит слова Фердинанда Metro.

«Арсенал» все еще лидирует в турнирной таблице АПЛ (50 очков). На втором месте находится «Манчестер Сити» (45 очков), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (42).

Источник: Metro

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
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28%

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Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
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обе забьют - да

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2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Рио Фердинанд
ФК Арсенал (Лондон)
0
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