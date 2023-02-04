4 февраля, 23:54
Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ после поражения от «Эвертона» (0:1).
«Мы все это время верили, что «Арсенал» может стать чемпионом, я называл его фаворитом. Я все еще считаю его фаворитом, но теперь команде предстоит пройти настоящую психологическую проверку. Думаю, «Арсенал» часто сталкивается с соперниками, действующими низким блоком, но другие команды не показывали такой агрессии, не могли настолько близко подобраться к воротам «Арсенала».
В такие моменты хочется, чтобы себя проявили звездные игроки, которые способны преодолеть сопротивление системы", — приводит слова Фердинанда Metro.
«Арсенал» все еще лидирует в турнирной таблице АПЛ (50 очков). На втором месте находится «Манчестер Сити» (45 очков), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (42).
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Основные источники исследования