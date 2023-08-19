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Сегодня, 14:04

Фердинанд: «Хотел бы увидеть, как «Арсенал» финиширует ниже «Челси» в таблице АПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил вероятность того, что «Арсенал» финиширует ниже «Челси» в турнирной таблице АПЛ по итогам сезона.

«Арсенал» финиширует ниже «Челси»? Как бы я ни хотел это увидеть, но этого не произойдет. «Арсенал» был великолепен в прошлом сезоне. Артета был великолепен, состав снова был замечательным. Возможно, этим летом у них была одна из самых сильных трансферных кампаний. Деклан Райс, Тимбер, Хаверц определенно усилили состав. Я думаю, что в этом году они войдут в тройку лучших, но не выиграют лигу», — заявил Фердинанд.

По итогам прошлого сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити». Второе место занял «Арсенал», третье — «Манчестер Юнайтед». «Челси» финишировал на 12-м месте в турнирной таблице.

Источник: https://metro.co.uk/2023/08/19/rio-ferdinand-would-love-to-see-arsenal-finish-below-chelsea-19360963/?ito=newsnow-feed
Рио Фердинанд
ФК Челси
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 И В Н П +/- О
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 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 4-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 3-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
6
 Фулхэм 1 1 0 0 1-0 3
7
 Ньюкасл 1 1 0 0 5-1 3
8
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
9
 Тоттенхэм 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Ливерпуль 1 0 1 0 1-1 1
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
16
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-1 0
17
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
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38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 - : -
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 - : -
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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