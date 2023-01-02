Фердинанд: «На месте Магуайра я бы прямо сейчас искал себе новый клуб»

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о будущем защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«На месте Гарри Магуайра я бы прямо сейчас искал себе новый клуб. В «Манчестер Юнайтед» у него не получилось», — цитирует Goal Фердинанда.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Срок действующего контракта 29-летнего англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Магуайр провел «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.