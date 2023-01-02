Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 15:21

Фердинанд: «На месте Магуайра я бы прямо сейчас искал себе новый клуб»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о будущем защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

«На месте Гарри Магуайра я бы прямо сейчас искал себе новый клуб. В «Манчестер Юнайтед» у него не получилось», — цитирует Goal Фердинанда.

Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. Срок действующего контракта 29-летнего англичанина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Магуайр провел «Манчестер Юнайтед» 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Рио Фердинанд
Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Единственный хоккеист мира, выигравший МЧМ трижды. В карьере ему это никак не помогло
Российские звездочки потеряли шанс войти в историю. Чего мы лишились без МЧМ?
Офицер США заявил о возможном нанесении Россией электромагнитного удара
В Москве за убийство сотрудника МАДИ арестован боец ММА
Пассажиры рейса Ташкент-Алматы получили ожоги в полете
Декан ВШЭ анонсировал несколько этапов повышения пенсии в России в 2023 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Каземиро: «Рэшфорд может войти в пятерку лучших игроков мира»