Фердинанд: «Возвращение Санчо будет похоже на новое подписание для «МЮ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает о возвращении форварда Джейдона Санчо в команду после долгой болезни.

«Джейдон Санчо вернулся в команду, и, если он сможет снова играть в полную силу, это будет похоже на новое подписание для клуба. Если у вас есть такой талантливый футболист, он представляет угрозу для любой команды, он способен доставлять проблемы защитникам», — цитирует Фердинанда Goal.com.