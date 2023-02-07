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Сегодня, 17:36

Фердинанд: «Возвращение Санчо будет похоже на новое подписание для «МЮ»

Фердинанд поделился мнением о возвращении Санчо в «МЮ» после болезни
Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает о возвращении форварда Джейдона Санчо в команду после долгой болезни.

«Джейдон Санчо вернулся в команду, и, если он сможет снова играть в полную силу, это будет похоже на новое подписание для клуба. Если у вас есть такой талантливый футболист, он представляет угрозу для любой команды, он способен доставлять проблемы защитникам», — цитирует Фердинанда Goal.com.

22-летний форвард не играл за команду с 22 октября прошлого года из-за болезни и не смог принять участия в чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Джейдон Санчо
Рио Фердинанд
ФК Манчестер Юнайтед
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