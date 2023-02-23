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Сегодня, 10:25

Фердинанд рассказал, чем Мбаппе лучше Холанда

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе и нападающем «Манчестер Сити» Эрлине Холанне.

«Оба являются отличными игроками. Но Холанну нужна команда, которая будет создавать ему моменты.

Мбаппе тоже нужны партнеры, но он сам может создавать себе моменты, в одиночку решать исход игры. Я выбираю Мбаппе», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

В этом сезоне на счету 24-летний француза 28 матчей, 27 голов и 6 результативных передач за «ПСЖ» во всех турнирах.

В текущем сезоне 22-летний Холанн сыграл за «Манчестер Сити» 31 матч во всех турнирах, забил 32 гола и отдал четыре результативные передачи.

 
Килиан Мбаппе
Рио Фердинанд
Эрлин Холанн
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