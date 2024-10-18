Фердинанд рассказал, как игроки «Манчестер Юнайтед» издевались над Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, как он и его одноклубники подшучивали над молодым Криштиану Роналду из-за номера 7.

«Мы ругали его за футболку с номером 7. Потому что, очевидно, он ее взял, зная историю с Бекхэмом. Мы говорили ему: «Настоящий номер 7 — это Бекс», когда у него было плохое настроение, он выходил из себя. Часто его подкалывали. В то время он был намного моложе нас — возможно, это было на грани издевательства, но это было просто попыткой закалить его, развить его стойкость», — сказал Фердинанд у себя на подкасте.

В прошлом месяце Фердинанд рассказал, как молодой Роналду почти плакал, когда проигрывал в настольный теннис.

Роналду присоединился к «МЮ» в 2003 году в 18 лет и сразу же взял футболку с номером 7, которую ранее носили такие иконы, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм.