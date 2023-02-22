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Рио Фердинанд: «Кейн стремится стать лучшим за историю АПЛ, потому что остался в «Тоттенхэме»

Фердинанд рассказал, почему Кейн остался в «Тоттенхэме»
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, почему, по его мнению, Гарри Кейн хочет остаться в «Тоттенхэме».

Ранее англичанин забил свой 200-й гол в АПЛ, он также стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», опередив Джимми Гривза.

«Я верю, что Кейн готов стать лучшим за всю историю АПЛ, ее лучшим бомбардиром. Потому он хочет остаться в «Тоттенхэме». Почему он не говорит об этом открыто? Потому что хочет выбить себе условия получше, торгуется», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

29-летний англичанин выступает за «Тоттенхэм» с января 2011 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне он провел за «шпор» 30 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портал Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Рио Фердинанд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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