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Сегодня, 09:10

Фердинанд рассказал, с каким испытанием предстоит столкнуться тен Хагу в новом сезоне АПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от работы главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага в новом сезоне АПЛ.

«Я думаю, что любая успешная команда должна делать именитых игроков счастливыми. У вас есть 22 футболиста, и все они хотят играть. Но как мы знаем, они не могут сделать это все сразу, и тренер должен быть в состоянии справиться с этим. Это огромная часть работы любого тренера — умение работать с людьми, личностями. Это испытание, с которым Эрику тен Хагу придется столкнуться в этом сезоне. Кажется, он не против этого, потому что он был доволен теми важными моментами, изменениями, которые произошли в прошлом сезоне, поэтому я не вижу в этом проблемы», — приводит Mirror слова Фердинанда.

По итогам минувшего сезона «Манчестер Юнайтед» занял 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков за 38 туров.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии команда тен Хага встретится с «Вулверхэмптоном». Матч пройдет 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/news/erik-tenhag-manutd-challenge-ferdinand-30653145
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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