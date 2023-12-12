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Сегодня, 11:22

Фердинанд считает, что игроки в «Манчестер Юнайтед» не прогрессируют

Виктория Кравченко
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Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о регрессе игроков, выступающих за манкунианский клуб.

«Кто из футболистов перешел в «МЮ» и стал лучше? Варан и Каземиро? Точно нет. Единственный игрок, которого клуб может сейчас продать за хорошие деньги, это Бруну Фернандеш. Хейлунн? Санчо? Нет. Я могу продолжать...» — цитирует Фердинанда Metro.

После 16 туров АПЛ «МЮ» набрал 27 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. Следующий матч команды проведет сегодня, 12 декабря, против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Рио Фердинанд
ФК Манчестер Юнайтед
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