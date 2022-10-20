Фердинанд считает, что «МЮ» должен разорвать контракт с Роналду, если тренер не видит его в старте

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о положении нападающего Криштиану Роналду в английском клубе.

«Я предполагал, что «Манчестер Юнайтед» бережет Роналду для матча с «Челси», который пройдет на выходных. Я считаю это единственной логичной причиной, почему он не играл с «Тоттенхэмом». Разумеется, Криштиану был в ярости от этого. Ничего другого нельзя было ожидать. Думаю, что это большая проблема Эрика тен Хага — ему нужно обдумать, что делать в следующее трансферное окно. Если он не видит Роналду в стартовом составе, то придется расторгнуть контракт. Клуб должен отпустить его. Сразу же после игры слышать вопрос: «Почему Роналду не вышел на поле?» — это несправедливо по отношению к Роналду, тен Хагу и всему «МЮ», — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Он также поделился мнением, что тен Хаг не хотел оставлять Роналду. По его словам, если это правда, то клуб должен отпустить Роналду.

«Криштиану — легенда и суперзвезда. Эта ситуация будет мешать тен Хагу до тех пор, пока Криштиану не уйдет», — добавил Фердинанд.

В среду, 19 октября, в конце матча против «Тоттенхэма» (2:0) 37-летний португалец покинул скамейку запасных и ушел в раздевалку до финального свистка, так как не вышел на поле.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг после игры не стал комментировать действия Роналду, сославшись на то, что эту ситуацию обсудят завтра, а сейчас команда будет праздновать победу.