Фердинанд считает, что «МЮ» провел более успешный сезон, чем «Арсенал»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд сравнил выступления в текущем сезоне у «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

«Можете спросить у действующих игроков, что они предпочтут — четвертое место и трофей или второе место и участие в чемпионской гонке без трофея. Я бы выбрал вариант с трофеем. Место не важно до тех пор, пока оно дает путевку в Лигу чемпионов. Это, по-моему, более успешный сезон. «Арсенал» молодцы, при Артете они шагают вперед и держатся рядом с «Манчестер Сити». Но это уже другой разговор», — цитирует Фердинанда Mirror.

В феврале «МЮ» выиграл Кубок английской лиги.

«Канониры» большую часть сезона возглавляли турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии в текущем сезоне.