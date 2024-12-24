Фердинанд вспомнил, как Фергюсон довел Роналду до слез

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал историю о том, как экс-тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон довел форварда Криштиану Роналду до слез в раздевалке.

Он отметил, что это произошло во время предсезонной поездки в Португалию, где «Юнайтед» провел серию товарищеских матчей.

«Мы были в Португалии, и Криштиану смотрелся не очень хорошо, потому что был молод, у него был переизбыток желания. Помню, мы играли с «Бенфикой», и тренер набросился на Криштиану: «Ты кем себя возомнил? Ты приходишь и пытаешься всем доказать, что ты тот, кем себя считаешь, ты считаешь себя суперзвездой». И я помню, как Роналду плакал в раздевалке. Я сказал: «Этому тренеру все равно, дружище. Ему все равно, кто ты», — сказал Фердинанд в интервью BBC для документального фильма о шотландском тренере.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и в сезоне-2021/22. Вместе с «красными дьяволами» он трижды стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

Фергюсон возглавлял «МЮ» с 1986 по 2013 год. За время руководства английской командой он смог завоевать 38 трофеев.