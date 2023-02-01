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Фердинанд — о переходе Забитцера в «МЮ»: «Я в полном восторге»

Мария Гусева
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Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о переходе полузащитника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

«Я в полном восторге. Если бы я пытался быстро найти замену Эриксену, Забитцер — это игрок, которого я бы взял. Я много наблюдал за ним, когда он был в «Лейпциге». Он был незаменимым в команде. Да, он ушел в «Баварию» и не сильно был заметен там. Он будет действительно хорошим приобретением для «Манчестер Юнайтед». Он опытный игрок, который играл в важных матчах, в играх Лиги чемпионов. Он очень хороший футболист», — цитирует Goal Фердинанда.

Срок арендного соглашения «Манчестер Юнайтед» с 28-летним австрийцем рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Марсель Забитцер
Рио Фердинанд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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