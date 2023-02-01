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Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался о переходе полузащитника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.
«Я в полном восторге. Если бы я пытался быстро найти замену Эриксену, Забитцер — это игрок, которого я бы взял. Я много наблюдал за ним, когда он был в «Лейпциге». Он был незаменимым в команде. Да, он ушел в «Баварию» и не сильно был заметен там. Он будет действительно хорошим приобретением для «Манчестер Юнайтед». Он опытный игрок, который играл в важных матчах, в играх Лиги чемпионов. Он очень хороший футболист», — цитирует Goal Фердинанда.
Срок арендного соглашения «Манчестер Юнайтед» с 28-летним австрийцем рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Забитцер сыграл в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
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