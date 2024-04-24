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Сегодня, 10:29

Фердинанд заступился за Почеттино после крупного поражения «Челси»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино.

«Это будет преступлением, после того как клуб потратил кучу денег на молодых талантов. У них невероятный потенциал. Невозможно все наладить за один сезон. Думаю, руководству надо дать Маурисио время, чтобы построить команду», — передает слова Фердинанда Daily Mail.

В 29-м туре АПЛ лондонцы проиграли «Арсеналу» со счетом 0:5. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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