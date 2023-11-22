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Сегодня, 19:22

Фергюсон оценил будущего совладельца «Манчестер Юнайтед» Рэтклиффа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о возможном будущем совладельце клуба Джиме Рэтклиффе.

В ближайшее время глава транснациональной химической компании INEOS должен получить контроль над 25 процентами акций клуба. Ожидается, что в будущем миллиардер планирует увеличить свой пакет акций.

«Я все еще директор клуба и хорошо знаю Джима Рэтклиффа. Посмотрим, что он предпримет, но я настроен оптимистично», — приводит слова Фергюсона Gambling Zone.

«Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 12 туров.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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