Фергюсон поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фернюсон поздравил форварда Криштиану Роналду с 700-м голом за клубную карьеру. Португалец забил 700-й мяч 9 октября в матче 10-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1). Церемония с участием Фергюсона состоялась перед началом игры 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Также Фергюсон поздравил Давида де Хеа, для которого эта встреча стала 500-й в составе «красных дьяволов».