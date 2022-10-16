Фергюсон поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом»

Сегодня, 17:13
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фернюсон поздравил форварда Криштиану Роналду с 700-м голом за клубную карьеру.
Португалец забил 700-й мяч 9 октября в матче 10-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).
Церемония с участием Фергюсона состоялась перед началом игры 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Также Фергюсон поздравил Давида де Хеа, для которого эта встреча стала 500-й в составе «красных дьяволов».
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