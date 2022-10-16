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Сегодня, 17:13

Фергюсон поздравил Роналду с 700-м голом в клубной карьере перед матчем «Манчестер Юнайтед» с «Ньюкаслом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Сэр Алекс Фергюсон, Криштиану Роналду и Давид де Хеа.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Сэр Алекс Фернюсон поздравил форварда Криштиану Роналду с 700-м голом за клубную карьеру.

Португалец забил 700-й мяч 9 октября в матче 10-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).

Церемония с участием Фергюсона состоялась перед началом игры 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Также Фергюсон поздравил Давида де Хеа, для которого эта встреча стала 500-й в составе «красных дьяволов».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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