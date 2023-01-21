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Сегодня, 07:50

Фергюсон — о Клоппе: «Благодаря ему футбольная отрасль стала прогрессировать»

Фергюсон рассказал, что думает о главном тренере «Ливерпуля» Клоппе
Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на юбилейный матч Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Он провел 1000 матчей на посту главного тренера мерсисайдцев.

«Клопп — один из лучших специалистов в современном футболе. Он привнес страсть в эту игру. Благодаря ему футбольная отрасль стала прогрессировать», — цитирует Фергюсона The Sun.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Его соглашение с мерсисйдцами рассчитано до лета 2026 года. Команда на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице.

ФК Ливерпуль
Алекс Фергюсон
Юрген Клопп
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