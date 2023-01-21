Сегодня, 07:50
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на юбилейный матч Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Он провел 1000 матчей на посту главного тренера мерсисайдцев.
«Клопп — один из лучших специалистов в современном футболе. Он привнес страсть в эту игру. Благодаря ему футбольная отрасль стала прогрессировать», — цитирует Фергюсона The Sun.
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с октября 2015 года. Его соглашение с мерсисйдцами рассчитано до лета 2026 года. Команда на данный момент занимает 9-е место в турнирной таблице.