Фернандеш будет назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 15:21
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш будет назначен новым капитаном команды, сообщает Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Гарри Магуайра.
28-летний португалец перешел в «МЮ» из «Спортинга» за 65 миллионов евро в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 португалец провел 59 матчей за команду, забив 14 мячей и отдал 15 результативных передач.
Ранее стало известно, что Фернандеш отказался от переезда в Саудовскую Аравию.