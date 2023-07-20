Фернандеш будет назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш будет назначен новым капитаном команды, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Гарри Магуайра.

28-летний португалец перешел в «МЮ» из «Спортинга» за 65 миллионов евро в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 португалец провел 59 матчей за команду, забив 14 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее стало известно, что Фернандеш отказался от переезда в Саудовскую Аравию.