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Сегодня, 15:21

Фернандеш будет назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
Бруну Фернандеш.
Фото ФК «МЮ»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш будет назначен новым капитаном команды, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Гарри Магуайра.

28-летний португалец перешел в «МЮ» из «Спортинга» за 65 миллионов евро в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 португалец провел 59 матчей за команду, забив 14 мячей и отдал 15 результативных передач.

Ранее стало известно, что Фернандеш отказался от переезда в Саудовскую Аравию.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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