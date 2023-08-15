Фернандеш доволен игрой «МЮ» против «Вулверхэмптона»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил победу команды в матче 1-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:0). Единственный гол на 75-й минуте забил Рафаэль Варан.

«Было важно начать с победы и трех очков. Мы проявили волю к победе, хотя выступление было не лучшим. Мы старались. Важно, что смогли забить хотя бы один гол», — цитирует игрока BBC Sport.

В следующем туре АПЛ команда Эрика тен Хага встретится на выезде с «Тоттенхэмом» 19 августа. «Волки» в этот же день примут «Брайтон».