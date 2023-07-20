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Сегодня, 19:28

Фернандеш назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Мария Гусева
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«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил, что новым капитаном команды стал полузащитник Бруну Фернандеш.

Ранее главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил капитанской повязки защитника Гарри Магуайра.

«Фернандеш уже неоднократно носил капитанскую повязку «МЮ», и Эрик тен Хаг подтвердил, что теперь он будет руководить командой на постоянной основе», — говорится в сообщении клуба.

Фернандеш перешел в «МЮ» из «Спортинга» в январе 2020 года. Контракт 28-летнего португальца рассчитан до июня 2026 года. В сезоне-2022/23 хавбек провел 59 матчей за команду, забил 14 мячей и отдал 15 результативных передач.

Источник: https://www.manutd.com/en/news/detail/official-statement-man-utd-confirm-bruno-fernandes-as-new-club-captain
Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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