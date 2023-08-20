Фернандеш недоволен игрой «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал игру команды в матче второго тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (0:2).

«У нас было много возможностей забить гол. У меня самого в первом тайме был отличный момент. Я должен был забивать так или иначе. Мы не забили гол, а потом пропустили сами в начале второго тайма, и после этого было сложно вернуться в игру», — цитирует Фернандеша пресс-служба «МЮ».

«Тоттенхэм» с 4 очками поднялся на четвертое место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 3 баллами идет на десятой строчке в турнирной таблице.