Фернандеш: «Выход в Лигу чемпионов — это достойно, но не идеально, потому что "МЮ" хочет большего»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Челси» (4:1) в матче чемпионата Англии.

«Выход в Лигу чемпионов — это достойно, но не идеально, потому что мы хотим большего. Для того, что мы сделали в этом сезоне, это идеально. Я не могу попасть в Премьер-лигу. Теперь нужно хорошо закончить лигу и отправиться в Кубок Англии.

Болельщики на «Олд Траффорд» в этом сезоне были потрясающими. Мы выиграли много домашних игр. Они создали для нас прекрасную атмосферу. Они знают, насколько они важны для нас. Ценим их усилия», — цитирует BBC Фернандеша.

«МЮ» набрал 72 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Ньюкасл», имеющий 70 очков.