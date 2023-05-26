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Сегодня, 04:13

Фернандеш: «Выход в Лигу чемпионов — это достойно, но не идеально, потому что "МЮ" хочет большего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Челси» (4:1) в матче чемпионата Англии.

«Выход в Лигу чемпионов — это достойно, но не идеально, потому что мы хотим большего. Для того, что мы сделали в этом сезоне, это идеально. Я не могу попасть в Премьер-лигу. Теперь нужно хорошо закончить лигу и отправиться в Кубок Англии.

Болельщики на «Олд Траффорд» в этом сезоне были потрясающими. Мы выиграли много домашних игр. Они создали для нас прекрасную атмосферу. Они знают, насколько они важны для нас. Ценим их усилия», — цитирует BBC Фернандеша.

«МЮ» набрал 72 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице, обойдя «Ньюкасл», имеющий 70 очков.

 
Эрик тен Хаг. Тен Хаг за сезон выстроил систему. «МЮ» — в Лиге чемпионов, а с Кейном и Райсом бросит вызов Гвардиоле
Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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