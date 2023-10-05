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Сегодня, 06:35

Фернандеш за последний год провел наибольшее количество минут среди всех футболистов топ-уровня

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш за последний год сыграл наибольшее количество минут среди всех футболистов элитного уровня.

Как сообщает Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO), исследование учитывает период с 15 сентября 2022 по 15 сентября 2023 года. За это время 29-летний португалец провел на поле 6666 минут. В среднем он сыграл 92,6 минуты в 72 матчах за «Манчестер Юнайтед» и сборную Португалию.

Второе место в рейтинге по количеству сыгранных минут за год занял защитник Густаво Гомес, выступающий за «Палмейрас» и сборную Парагвая, а третье — вратарь Мохамед Эль-Шенави, представляющий «Аль-Ахли» и сборную Египта.

Фернандеш играет за «МЮ» с 2020 года. Всего на его счету 194 матча, 66 голов и 56 результативных передач. Контракт рассчитан до лета 2026 года.

Бруну Фернандеш
ФК Манчестер Юнайтед
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