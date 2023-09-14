ФИФА назвала номинантов на звание лучшего игрока года

ФИФА опубликовала список номинантов на награду The Best Men's Player за 2023 год.

В список вошли 12 футболистов: Килиан Мбаппе («ПСЖ»/сборная Франции), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»/Норвегия), Деклан Райс («Арсенал»/Англия), Бернарду Силва («Манчестер Сити»/ Португалия), Илкай Гюндоган («Барселона»/Германия), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»/ Аргентина), Хвича Кварацхелия («Наполи»/Грузия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»/Бельгия), Лионель Месси («Интер Майами»/Аргентина), Марцело Брозович («Аль-Наср»/Хорватия), Родри («Манчестер Сити»/ Испания) и Виктор Осимхен («Наполи»/Нигерия).

Наибольшее число представителей среди клубов у «Манчестер Сити» — 5 игроков. Кроме того, за «горожан» ранее выступал Гюндоган, который этим летом перешел в «Барселону».

Действующим обладателем награды является Лионель Месси. В 2022 году он обошел в тройке лучших Килиана Мбаппе и Карима Бензема.