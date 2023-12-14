ФИФА назвала трех финалистов премии Пушкаша за лучший гол 2023 года

ФИФА назвала итоговую тройку номинантов на премию Пушкаша за лучший гол 2023 года.

В тройку финалистов вошли: гол полузащитника «Брайтона» Хулио Энсисо в ворота «Манчестер Сити», точный удар рабоной в исполнении Нуну Мигела Сантуша из «Спортинга» в матче с «Боавиштой» и гол хавбека «Ботафого» Гильерме Мадруга, который забил «Новоризонтино» ударом через себя.

Имя победителя будет объявлено 15 января 2024 года на торжественной церемонии в Лондоне.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. Действующим обладателем награды является форвард паралимпийской сборной Польши Марцин Олексы. Второе место в 2022 году занял экс-полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, а третьим стал гол Ришарлисона за сборную Бразилии на ЧМ-2022.