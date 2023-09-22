ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол года.

На нагрдаду претендуют 11 игроков, трое из которых представляют женский футбол: Беатрис Занератто (гол в матче Бразилия — Панама), Линда Кайседо (Колумбия — Германия) и Сэм Керр (Австралия — Англия).

Из мужчин в число номинантов попали: Нуну Сантуш («Спортинг» — «Боавишта»), Асхат Тагыберген (Казахстан — Дания), Иван Моранте («Ибица» — «Бургос»), Хулио Энсисо («Брайтон» — «Манчестер Сити»), Альваро Барреал («Цинциннати» — «Питтсбург»), Сон Джин Канг (Иордания U20 — Южная Корея U20), Гильерме Мадруга («Новоризонтино» — «Ботафого ФК-СП») и Брайан Лосано («Атлас Гвадалахара» — «Америка»).

Видео голов можно посмотреть на Youtube-канале ФИФА.

Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. Действующим обладателем награды является форвард паралимпийской сборной Польши Марцин Олексы. Второе место в 2022 году занял экс-полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, а третьим стал гол Ришарлисона за сборную Бразилии на ЧМ-2022.