ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Сегодня, 16:21
ФИФА опубликовала список номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол года.
На нагрдаду претендуют 11 игроков, трое из которых представляют женский футбол: Беатрис Занератто (гол в матче Бразилия — Панама), Линда Кайседо (Колумбия — Германия) и Сэм Керр (Австралия — Англия).
Из мужчин в число номинантов попали: Нуну Сантуш («Спортинг» — «Боавишта»), Асхат Тагыберген (Казахстан — Дания), Иван Моранте («Ибица» — «Бургос»), Хулио Энсисо («Брайтон» — «Манчестер Сити»), Альваро Барреал («Цинциннати» — «Питтсбург»), Сон Джин Канг (Иордания U20 — Южная Корея U20), Гильерме Мадруга («Новоризонтино» — «Ботафого ФК-СП») и Брайан Лосано («Атлас Гвадалахара» — «Америка»).
Видео голов можно посмотреть на Youtube-канале ФИФА.
Премия ФИФА имени Ференца Пушкаша вручается с 2009 года. Действующим обладателем награды является форвард паралимпийской сборной Польши Марцин Олексы. Второе место в 2022 году занял экс-полузащитник «Марселя» Димитри Пайет, а третьим стал гол Ришарлисона за сборную Бразилии на ЧМ-2022.