Фигу заявил, что уход Роналду из «МЮ» выгоден для обеих сторон

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу прокомментировал расторжение контракта португальца Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

«Взаимное соглашение об уходе Роналду выгодно для обеих сторон. Для него самого, потому что он не играл, и для клуба, чувствующего, что игрок не хочет оставаться. Конечно, он особенный, важный футболист, но в то же время не играл, тренер его не рассматривал. Он жаловался на клуб, и клуб по взаимному согласию решил разойтись с ним. Будущее Роналду? Думаю, это всегда личное решение, которое зависит от целей, которые он имеет, и от поступающих сейчас предложений. Но это его личное и спортивное решение, которое зависит от клубов, желающих его видеть», — приводит слова Фигу Manchester Evening News.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год, а потом вернулся в манкунианский клуб летом 2021 года. Всего 37-летний португалец провел за команду 346 официальных матчей, в которых забил 145 мячей.