Фил Фоден обратился к адвокатам после фейков о смерти его сына и онкологии у дочери

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден обратился к своим адвокатам из-за распространения в соцсетях фейков о смерти его сына и болезни дочери, сообщает The Sun.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация о том, что умер 6-летний сын футболиста Ронни. Позже также появились фейковые слова Фодена о диагностированном роке у его 4-летней дочери Тру. В соцсетях создавали нейросетевые изображения с плачущими Филом и его девушкой Ребеккой Кук.

«Нам известно о страницах и аккаунтах, распространяющих эти истории. Они полностью ложные и очень тревожные. Я не понимаю, как люди могут придумывать такое о ком бы то ни было, особенно о детях. Это отвратительно», — написала в соцсетях Кук.