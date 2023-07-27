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Сегодня, 07:05

Фоден: «Для «Манчестер Сити» была очень важна победа над «Баварией»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден прокомментировал победу над «Баварией» в товарищеском матче.

«Во втором тайме мы хотели быстро атаковать по флангам, чтобы создать опасность в штрафной «Баварии». В то же время мы также сосредоточились на хорошей работе в обороне. Для нас это была вторая победа в предсезонке. Она была очень важна для нас», — приводит слова Фоден пресс-служба «горожан».

В следующем товарищеском матче «Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» 30 июля, начало встречи — 14.00 мск.

«Бавария» проведет следующую товарищескую встречу с японским «Кавасаки» 29 июля, старт матча — 13.00 мск.

Футбол
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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