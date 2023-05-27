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Сегодня, 05:24

Филиппс не собирается покидать «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс заявил, что не планирует уходить из команды.

«С нетерпением жду возможности провести еще добрых пять лет здесь, в «Ман Сити». Я приехал сюда, чтобы выигрывать трофеи и играть в футбол, я не сделал столько, сколько хотел бы в этом сезоне — к следующему сезону подготовлюсь настолько, насколько это возможно», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Филлипса в Twitter.

27-летний англичанин прошлым летом перешел в «Сити» из «Лидса», но сыграл в этом сезоне всего 503 минуты в 20 матчах.

Футбол
ФК Манчестер Сити
Калвин Филлипс
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