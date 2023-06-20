Филлипс заявил, что не собирается уходить из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс рассказал, что не планирует покидать команду.

«Я намерен остаться в «Манчестер Сити». Мы только что выиграли требл, так что у меня нет причин уходить. Я не могу сказать, что я не играю и собираюсь уйти после 12 месяцев в клубе. В «Манчестер Сити» многим игрокам требуется время, чтобы закрепиться в команде», — цитирует Филлипса журналист Майк Минай.

27-летний полузащитник перешел в «Манчестер Сити» из «Лидса» в июле прошлого года. В сезоне-2022/23 он провел 21 матч во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.