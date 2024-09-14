Эксперт считает, что с «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков за нарушение финансовых правил

Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр рассказал, сколько очков могут снять с «Манчестер Сити», если клуб признают виновным в нарушении финансовых правил АПЛ.

«Им стоит готовиться к очень значительному снятию очков, если вина по всем 115 нарушениям будет доказана. Можно предположить, что вычет будет где-то в районе 60-100 очков, потому что они хотят, чтобы клуб пострадал достаточно, чтобы вылететь из высшего дивизиона», — приводит слова Магуайра Daily Mail.

Также эксперт добавил, что если комиссии представят все доказательства вины «Сити», то процесс может займет от трех до четырех месяцев

«Им придется выносить решение по каждому из этих 115 обвинений отдельно. Если они виновны во всех этих нарушениях, то наказание должно быть достаточно суровым, чтобы любой клуб, который подумает о том, чтобы пойти по такому же пути, понимал, что это очень пагубно скажется на их будущем», — сказал Магуайр.

В феврале 2024 года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

Слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба должны пройти в сентябре. Вердикт по делу будет вынесен к 2025 году.