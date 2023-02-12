Фирмино может продолжить карьеру в «Реале»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может летом стать игроком «Реала», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, бразилец может стать альтернативной заменой для Карима Бензема.

Футболист до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем», а действующий договор истекает этим летом. Таким образом, «Реал» может подписать 31-летнего бразильца бесплатно.

В составе «Ливерпуля» Фирмино выступает с лета 2015 года. С тех пор он провел за клуб 348 матчей, в которых забил 107 голов и отдал 78 результативных передач на партнеров.